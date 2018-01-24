Главный мачо украинского шоу-биза предстал в новых образах (фото, видео)

Номинант премии "Viva! Самые красивые-2018" Олег Винник впервые появился на обложке журнала Viva!

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Главный мачо отечественного шоу-бизнеса, чья харизма альфа-самца привлекла миллионы поклонниц, снялся в эксклюзивной фотосессии, передает Viva.ua.

Накачанного, отлично сложенного мачомена Олега Винника в стильных образах можно увидеть в кадрах издания:

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Олег Винник рассказал о начале своей музыкальной карьеры. В детстве он мечтал о мотоцикле и просил у родителей хотя бы мопед, но в результате получил гитару. Сейчас он записывает песни на собственной студии в Берлине.