Секс-символ украинской эстрады Винник в брутальном образе украсил обложку глянца (фото)

Один из самых востребованных артистов страны, номинант премии "Viva! Самые красивые-2018" Олег Винник появился на обложке журнала.

Певец дал эксклюзивное интервью, в котором рассказал историю своей удивительной жизни, передает Viva.

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"Многие хотят знать о моей личной жизни. А зачем? Ну ладно, узнали, что у Олега, например, 12 детей и шесть жен. А дальше что? Подумаешь! У всех есть жены, дети, родители. Да у каждого есть трусы. Понимаешь, в чем вопрос? Ладно, хорошо, увидели вы и семью, и нижнее белье. А дальше что? А вот слабó привлечь внимание публики классной новой песней?" – говорит артист.

Винник признался, что с журналистами он готов говорить на любые темы и для него практически нет табу, кроме личной жизни.

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Винник рассказал о начале своей музыкальной карьеры. В детстве он мечтал о мотоцикле и просил у родителей хотя бы мопед, но в результате получил гитару. Сейчас он записывает песни на собственной студии в Берлине.