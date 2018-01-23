На Житомирщине осудили банду телефонных мошенников

На Житомирщине приговорили к заключению телефонных мошенников, которые сообщали жертвам о ДТП с участием родственников пострадавших и выманивали деньги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, решение суда о злоумышлненниках вступило в силу вчера, 22 января.

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Теперь организатор преступной группы и его подельник, которые обманули жителей Житомира и области почти на полмиллиона гривен, сядут за решетку соответственно на 7,5 и 6,5 лет. К тому же, будет конфисковано все имущество злоумышленников. Еще одну участницу группы - молодую женщину, которая имеет на иждивении двух малолетних детей, лишили свободы на 3 года с испытанием.

Уже известно, что 27-летний неоднократно судимый житомирянин, отбывая очередное наказание в местах лишения свободы, организовал преступную группу из трех человек, к которой привлек 22-летнего знакомого житомирянина и 30-летнюю виннитчанку. В течение марта-сентября 2014 года они совершили ряд преступлений.

В частности, обзванивая потерпевших, злоумышленники обманывали людей, сообщая им о совершении их близкими родственниками ДТП или о причинении тяжких телесных повреждений другим лицам.

Воспользовавшись взволнованным и растерянным состоянием потерпевших, злоумышленники предлагали жертвам решить ситуацию и уладить дело за определенную сумму денег, которую они обещали передать якобы сотруднику полиции за непривлечение их родственника к уголовной ответственности.

Действуя по заранее разработанной схеме, эти мошенники обманули более двадцати житомирян и

жителей области - в основном пожилого возраста - и завладели денежными средствами на общую сумму свыше 400 тыс. грн.