На судне Marathon во время захвата его пиратами умер украинец

Еще во время захвата в мае пиратами судна „Marathon” в мае умер один из членов экипажа - сварщик Сергей Вартенков.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ выразил соболезнования семье погибшего и призвал страны мира совместными усилиями преодолеть пиратство.

А.ТУРЧИНОВ отметил: „По моему убеждению, все страны должны объединиться и поставить точку на пиратском терроре в регионе Аденского залива. К сожалению, становятся традицией случаи, когда от рук пиратов погибают люди”.

Как сообщалось, сегодня, 23 июня, сомалийские пираты освободили судно „Marathon”, в состав экипажа которого входили 8 граждан Украины.

Грузовое судно “Marathon” под флагом Нидерландских Антильских островов сомалийские пираты захватили 7 мая. Экипаж состоял из восьми человек – граждан Украины.

У пиратов продолжают находиться 24 украинских моряка на балкере «Ариана» и двое – на судне MV “Hansa Stavanger”.