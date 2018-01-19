На Житомирщине медики подозревают корь у десятимесячной ребенка, а в прошлом году в области было 6 случаев.

Как сообщили сегодня УНИАН в Житомирском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины, в области за 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 6 случаев кори, из них 5 – среди детей. У 4-х заболевших отсутствовали прививки.

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Случаи регистрировались в Житомире - это 4 случая среди детей 2,4,8, и 13 лет. Также были зафиксированы случаи заболевания корью в Малинском районе 23 лет и ребенок до года, а также заболевшие из одной семьи отец и сын.

"По состоянию на вчера, 18 января, в области зарегистрировано 3 случая подозрения на корь. Двое из 3-х заболевших (город Житомир – 2 случая среди взрослых, и Радомышльский район – ребенок 10 – ти месяцев) находятся на стационарном лечении в Житомире", - сказано в сообщении.