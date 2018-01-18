Кива рассказал, что уже полгода живет с женщиной (видео)

Одиозный экс-советник главы МВД Илья Кива рассказал о своей личной жизни в интервью ТСН.

"Мы уже полгода вместе. Я арендую квартиру в центре города, площадью 90 квадратов. Я могу себе ее позволить снять. Это недешево", - сообщил Кива.

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33-летняя Екатерина Мазур рассказала о знакомстве с Кивой: "Познакомились мы в спортзале. У нас сыновья от прежних отношений, которым по пять лет, ходят в одну секцию. Мы виделись, часто пересекались. В один прекрасный день наши дети задержались чуть дольше. Ну и, пока мы ждали наших детей, мы выпили кофе и зацепились на тему МВД. Потому что я там продолжаю обучение в Национальной академии внутренних дел. Я буду юристом. Мне нужна была помощь по МВД. Потому что мне надо было поступать, у меня были вопросы, и на фоне этого начали общаться. Это было в июле 2017 года. И так оно все закрутилось", - поделилась подробностями женщина.

"У меня есть бизнес за рубежом. Это недвижимость, с которой я имею постоянный доход", - сообщила женщина.

"Я совсем недавно сошел с поста советника министра внутренних дел. Перед этим я был начальником Департамента противодействия наркоторговле. Официально у меня до сорока тысяч зарплата. За сорок тысяч можно прожить", - отметил Кива.

"В 15 лет женился. В 16 лет родилась дочь, у меня есть взрослая дочь и маленький сын от других отношений", - рассказал он о своих детях.

Как сообщал УНИАН, ранее Кива заявил, что намерен участвовать в выборах президента в 2019 году.