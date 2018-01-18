Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе пропавших без вести лиц

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о правовом статусе лиц, пропавших без вести (№5435). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 311, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВ Раде призвали сдать ДНК граждан, которые разыскивают пропавших на Донбассе родственников Отмечается, что этот законопроект распространяется на правоотношения, связанные с приобретением правового статуса лиц, пропавших без вести в условиях вооруженного конфликта, в связи с военными действиями, беспорядками внутри страны, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, а также лиц, пропавших без вести в результате каких-либо других обстоятельств.

Законопроектом вводится понятие Единого реестра лиц, пропавших без вести, - электронной базы данных, содержащей сведения о лицах, пропавших без вести, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц без вести отсутствующими или объявлении умершими.

Лицо приобретает статус пропавшего без вести с момента внесения о нем сведений в Реестр по решению уполномоченного на это органа в порядке, предусмотренном данным законом.

Лицо считается пропавшим без вести до момента прекращения его розыска в порядке, предусмотренном данным законом.

Предоставление лицу статуса пропавшего без вести в соответствии с данным законом, не лишает его родственников или других лиц права обращения в суд с заявлением о признании такого лица без вести отсутствующим или объявлении его умершим в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Если лицо, пропавшее без вести, объявлено умершим, но его местонахождение, место захоронения или местонахождение его останков не было установлено, проведение розыска в понимании данного закона не прекращается до установления его местонахождения, места захоронения или местонахождения его останков.

Иностранец и лицо без гражданства, пропавшее на территории Украины, приобретает правовой статус лица, пропавшего без вести, в порядке, предусмотренном данным законом, при условии, что: такое лицо постоянно или временно проживало на территории Украины; такое лицо не проживало на территории Украины, однако существует достоверная информация, что его исчезновение произошло на территории Украины.

Устанавливается, что государство обязано принять все возможные меры по розыску лица, пропавшего без вести. Права и интересы лица, пропавшего без вести, а также его имущество подлежат защите до момента прекращения его розыска в порядке, предусмотренном данным законом, или объявления его умершим в соответствии с действующим законодательством.

Любое лицо имеет право знать о судьбе своих родственников, пропавших без вести, включая получение достоверных сведений об их местонахождении, обстоятельствах гибели (смерти), месте захоронения (если оно известно), а также право получить их останки.

Обретение правового статуса лица, пропавшего без вести, не сужает объем его гражданской правоспособности.

С момента внесения лица в реестр по заявлению родственников или других заинтересованных лиц над имуществом лица, пропавшего без вести, может быть установлена опека в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Украины.

Законопроектом также учреждается Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести, которая является постоянно действующим вспомогательным органом Кабинета министров Украины, образованным с целью обеспечения координации деятельности органов, уполномоченных на учет / розыск лиц, пропавших без вести. Основной задачей Комиссии является выяснение судьбы и местонахождения лиц, пропавших без вести.