В Раде призвали сдать ДНК граждан, которые разыскивают пропавших на Донбассе родственников

09:51, 18 января 2018
Общество
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На конец 2017 года в единую базу данных ДНК было внесено 866 ДНК-профилей, которые были выделены из фрагментов тел, доставленных из зоны АТО.

REUTERS

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец призвала сдать анализ ДНК всех граждан, которые разыскивают своих родственников, пропавших в зоне проведения АТО на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба депутата, на конец декабря 2017 года в единую базу данных ДНК было внесено 866 ДНК-профилей, которые были выделены из 2117 фрагментов тел, доставленных поисковыми экспедициями из зоны боевых действий.

Читайте такжеПоявилось видео встречи освобожденного из плена бойца ВСУ с матерью, потерявшей сознание во время его звонка «Семьи, которые ищут своих родных, пропавших в зоне проведения АТО, внесли в эту базу 1533 своих профиля, чтобы можно было сопоставить данные и выяснить, есть ли среди фрагментов тел те, кого разыскивают. На конец декабря 2017 года установлены лишь 536 совпадений по базе данных. Все семьи смогли получить подтверждение смерти своего родственника и получить финансовую помощь от государства, в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.

В то же время 330 профилей из единой базы данных ДНК остаются неидентифицированными, ведь есть среди них и те, кто воевали на другой стороне.

Чтобы сдать анализ ДНК, гражданам Украины нужно обратиться в любой районный отдел полиции, где дадут направление на бесплатный анализ ДНК.

Отмечается, что для не граждан Украины этот анализ будет платным и сделать его можно будет после регистрации заявления о пропаже родственника без вести.

«После получения подтверждения ДНК идентификации для граждан других стран можно будет начать официальную процедуру перезахоронения и перевозки тел, которые сегодня безымянными похоронены на военных кладбищах», - говорится в сообщении.

Напомним, в июле прошлого года представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщала, что на оккупированном Донбассе пропали без вести 408 граждан Украины.

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Теги: #ДНК#Донбас#пропавшие без вести