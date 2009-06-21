Форбс: 15 богатейших королей мира потеряли за год $22 млрд

Пятнадцать богатейших королевских династий мира потеряли за год рецессии 22 миллиарда долларов, или 17% своего капитала, который составляет теперь "всего" 109 миллиардов долларов, подсчитал журнал Forbes.

Наибольшие потери отмечены у шейха Дубая Мохаммеда бен Рашид аль-Мактума, который "обеднел" за год на 6 миллиардов долларов из-за обвала цен на недвижимость. Его амбициозный проект создания и застройки рукотворных островов, названный "восьмым чудом света" упал в цене на 50%.

Не лучшим образом отразился кризис и на бюджете шейха Абу Даби шейха Халифы бин Заида аль-Нахайяна, потери которого от падения цены на нефть составили 5 миллиардов долларов.

У принца Лихтенштейна Ганса-Адама II осталось всего 3,5 миллиарда из пяти после проблем с LGT-банком.

Монаршее семейство Нидерландов - королева Беатрикс и ее сыновья потеряли, по слухам, около 100 миллионов долларов в "пирамиде века" американца Бернарда Мэдоффа, сообщает Forbes, добавляя, что королевский двор отрицает этот факт. По свидетельству СМИ, жертвами этого мошенника едва не стали обладатели британской короны - королева Елизавета и принц Чарльз.

А вот король Марокко Мухаммед VI благодаря монопольному положению на рынке фосфатов даже в кризисные времена прирастил 1 миллиард к своему богатству, и теперь с 2,5 миллиардами занимает 7-ю строку в списке богатейших монархов.

Самой богатой монаршей персоной мира остался 81-летний король Таиланда Рама IX Пумипон Адульядет, личное состояние которого оценено в 30 миллиардов долларов (в прошлом году он был на пять миллиардов богаче). В тройку самых богатых также вошли султан Брунея Хассанал Болкиах с капиталом в 20 миллиардов долларов и шейх бин Заид с 18 миллиардами.