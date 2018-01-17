"Как решето": в вагоне киевского метро пассажирам на голову капала вода (фото)

В среду утром некоторым киевлянам пришлось ехать в вагоне метро по Святошинско-Броварской линии с дырявой крышей.

"Вагон метро – дырявый, как решето. Ехал от "Театральной" до "КПИ" – на одежду и голову капает вода с грязью. Это, конечно не смертельно, но малокомфортно...", – рассказывает "Сегодня" один из пассажиров.

Вода с потолка капала на два ряда пассажирских мест, заливая и пролет между ними, и сиденья. На мокрые сиденья никто не садился, люди возмущались "комфорту" поездки и столпились в той части вагона, где было сухо.

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В Киевском метрополитене в таких случаях советуют воспользоваться переговорным устройством для связи с машинистом и сообщить ему о проблеме, возникшей в вагоне. Когда поезд приедет на конечную, машинист обязательно проверит состояние вагона, исправит неполадку, а уборщица уберет последствия потопа, и затем состав выйдет на линию чистым.

"Скорее всего, этот поезд вышел из депо и попал под сильный снегопад, который засыпал крышу вагона, из-за чего талая вода, смывшая пыль, начала затекать в вагон. Обычно в таких случаях перекрывают вентиляцию, но в этот раз она была не перекрыта", – объяснили журналистам в метрополитене.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Кривом Роге в салоне недавно отремонтированного троллейбуса сыпался снег.