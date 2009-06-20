Моряки ЧФ РФ подрались с жертвами строительной аферы

В Севастополе у штаба ЧФ РФ сегодня утром вновь произошли столкновения между российскими военнослужащими и инвесторами (физическими лицами) коммерческого жилья, ставших жертвами невыполнения Строительным управлением ЧФ РФ договорных обязательств по введению коммерческого жилья. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

По информации интернет-ресурса, «в течение суток, начиная с 15.00 четверга, у входа в российский штаб, один из обманутых пайщиков - 63-летний Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ - в знак протеста на «недострой» четырех домов по улице Астана Кесаева приковал себя наручниками к внешнему ограждению штаба Черноморского флота. Он провел у штаба ночь с четверга на пятницу, а также весь вчерашний день. В интервью журналистам А.ДОБРОВОЛЬСКИЙ рассказал, что вечером вчерашнего дня, учитывая натертую наручником и покрасневшую руку, пенсионер решил сделать перерыв в акции, и вернуться к штабу рано утром субботы. Однако, «когда я и мои товарищи приехали к штабу ЧФ, то увидели, что место на подходах к главному КПП полностью заблокировано - на «нашем пятачке» стояли «КАМаз» и автобус «ПАЗ». Люди в камуфляже уже ждали нас. Они быстро оцепили подходы к штабу. Мы попытались прорваться сбоку. Нам удалось проскочить, но в момент, когда я хотел быстро приковаться хотя бы к «КАМазу», началась потасовка».

По утверждению инвестора, военнослужащих «было человек 10. Нас били, выталкивали на дорогу и ругали матом…»

Как добавил А.ДОБРОВОЛЬСКИЙ, он вынужден временно прервать акцию протеста из-за забаррикадированного входа в штаб. Пенсионер считает, что российские военные планируют свои действия как настоящую операцию: дожидаются, когда уходят журналисты с камерами, и выжидают, когда пенсионер вынужден отцеплять наручники хотя бы раз в сутки. Кроме того, как считает организатор протестов, российские военные моряки «давят» на пожилого человека морально.

На данный момент вся территория перед фронтальной частью здания штаба ЧФ заблокирована грузовиками и автобусом, сообщает «Новый Севастополь».

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Севастополе у парадного входа в Дом офицеров Черноморского флота российские военнослужащие применили физическую силу к нескольким жителям города из числа людей, ставших жертвами невыполнения Строительным управлением ЧФ РФ договорных обязательств по введению в эксплуатацию коммерческого жилья. Группа севастопольцев из 30 человек, «узнав о том, что после обеда в зале ДОФа представители командования российского Черноморского флота празднуют День России, попытались пройти в холл здания, и уже там, «дождаться выхода адмиралов с праздника». Однако все попытки возмущенных севастопольцев войти в холл ДОФа были пресечены активными действиями военнослужащих, буквально силой оттеснивших гражданских людей от входной двери здания. В тот день инциденту у Дома офицеров предшествовала еще одна стычка, произошедшая часом раньше у штаба ЧФ.

История данного конфликта берет свое начало в 2007 году, когда Строительное управление ЧФ РФ, предварительно взяв оплату в валюте у без малого двух сотен людей, в указанный в договоре срок так и не сдало жилье в эксплуатацию. Речь идет о четырех многоэтажных домах на улице Астана Кесаева, два из которых готовы на 95%. Переговоры, которые два месяца назад были подкреплены коллективным письмом-обращением к президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, премьер-министру Владимиру ПУТИНУ, министру обороны Анатолию СЕРДЮКОВУ, по мнению обманутых севастопольцев, результата не принесли.