На Житомирщине объявили о создании презентационного издания об области

На Житомирщине объявили о создании нового презентационного издания об области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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«Приглашаем ученых, краеведов, издателей, фотографов приобщиться к созданию первого презентационного издания о Житомирской области», - сказано в сообщении.

Издание книги планируется в рамках программы выпуска социально значимой литературы местных авторов.

Для информационного и иллюстративного наполнения издания при Житомирской облгосадминистрации будет создана рабочая группа, которая будет разрабатывать концепцию этой книги.

Также рабочая группа будет заниматься сбором и анализом информации, разработкой предложений относительно дизайна и оформления издания, и тому подобное.

Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте Житомирской ОГА.