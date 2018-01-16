На Житомирщине объявили о создании презентационного издания об области
Издание книги планируется в рамках программы выпуска социально значимой литературы местных авторов.
На Житомирщине объявили о создании нового презентационного издания об области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
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«Приглашаем ученых, краеведов, издателей, фотографов приобщиться к созданию первого презентационного издания о Житомирской области», - сказано в сообщении.
Издание книги планируется в рамках программы выпуска социально значимой литературы местных авторов.
Для информационного и иллюстративного наполнения издания при Житомирской облгосадминистрации будет создана рабочая группа, которая будет разрабатывать концепцию этой книги.
Также рабочая группа будет заниматься сбором и анализом информации, разработкой предложений относительно дизайна и оформления издания, и тому подобное.
Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте Житомирской ОГА.