Жена ”заказала” мужа и в доказательство требовала его глаз

В Кировограде работники спецподразделения по борьбе с организованной преступностью Управления МВД в области, СБУ и прокуратуры задержали местную жительницу, которая подозревается в заказе убийства своего бывшего мужа.

В Центре общественных связей областного УМВД корреспонденту УНИАН сообщили, что супруги прожили в браке длительное время, имеют двоих детей. Однако, во время процесса развода один из местных судов принял решение о лишении матери родительских прав и имущественного участия в совместном бизнесе.

По свидетельству 36-летней женщины, это подтолкнуло ее на радикальные действия. Убийство мужа она заказала ранее судимому кировоградцу, пообещав за выполненную работу 5 тыс. дол. США. Бывший муж должен был стать без вести пропавшим, что предоставило бы возможность заказчице через полгода стать владелицей его прибыльного бизнеса. Женщина передала ему задаток в сумме 1 тыс. дол., а в доказательство выполненной работы требовала передать ей глаз жертвы.

Чтобы предупредить совершение преступления сотрудники УБОП инсценировали убийство. За пределами областного центра, на обочине дороги, оперативники оставили автомобиль жертвы с простреленными колесом, лобовым и боковым стеклом. Салон залили жидкостью, напоминающей кровь, а вблизи авто разбросали стрелянные гильзы.

Проверив наличие сообщения в милиции о расстреле автомобиля бывшего мужа, женщина решила рассчитаться с убийцей. 18 ноября после передачи денег она была задержана работниками УБОП.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.