Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки кори. Об этом в понедельник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и обращает внимание граждан на вышеизложенную информацию для учета при планировании поездок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация отмечается в Италии, Румынии, Украине и Германии.

Читайте такжеВ Одесской области от кори умер 5-летний ребенок, в школах региона продлены каникулы (видео)

По даным Роспотребнадзора со ссылкой на Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, в Украине за 11 месяцев 2017 года зафиксировали 3382 случая кори.

«Больше всего заболевших в Ивано-Франковской (1049), Одесской (931) и Закарпатской (416) областях. В Одесской области зарегистрированы пять летальных случаев», - подчеркнули в российском ведомстве.

«Основной причиной продолжающейся вспышки министерство здравоохранения Украины считает низкий охват плановой иммунизацией против кори среди детей, который по итогам 2016 года составил менее половины от необходимого количества. Еще по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в перечень 10 стран мира с наименьшими охватами иммунизации в отношении актуальных детских инфекций - кори, дифтерии и коклюша», - пояснили в надзорной службе.