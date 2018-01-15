В Волновахе задержали информатора боевиков

В Волновахе Донецкой области полиция задержала мужчину по подозрению в информировании боевиков о движении колонны техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

«Во время комплексной отработки Волновахи личность информатора боевиков была установлена. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это - 48-летний житель Волновахского района, который дружил с одним из боевиков и передавал ему данные о передвижении техники украинской армии.

«В мае 2014 года пророссийски настроенные активисты из числа местных жителей проводили в селе Ивановка референдум за отделение от Украины и присоединение к России. Когда же идея создания «русского мира» на украинской территории провалилась, часть из них сбежала на оккупированную территорию, чтобы уже с оружием в руках бороться за так называемую «ДНР». Одним из таких боевиков стал и знакомый задержанного. Имея одинаковые взгляды, товарищи продолжили общение», - рассказали в полиции.

Как сообщал УНИАН, недавно на Кубани бывший боевик "ДНР" после драки в кафе застрелил трех человек, которые не принимали участие в драке.