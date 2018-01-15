В Житомире на Крещение горожане будут купаться в Тетереве
Чтобы горожанам было комфортно, после погружения каждый сможет отогреться в палатке, попробовать вкусные блюда и горячие напитки.
В Житомире на Крещение горожане будут отмечать последний рождественско-новогодний праздник и купаться в Тетереве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, 19 января с 9 часов в городском гидропарке житомиряне будут отмечать последний рождественско-новогодний праздник Богоявления Господня.
"В 13:00 час. после благословения и совершения чина великого освящения воды все желающие смогут искупаться в целебной ледяной воде реки Тетерев", - сказано в сообщении.
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Чтобы горожанам было комфортно, после погружения каждый сможет отогреться в палатке, попробовать вкусные блюда и горячие напитки. Также в программе праздника - концерт, совершение чина великого освящения воды и молебен.
На территории гидропарка будут дежурить работники городской спасательной службы на воде.