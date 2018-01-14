Смерть бездомного в Киеве: больница опровергает обращение за помощью, полиция открыла уголовное дело

Больница в Киеве, возле которой было найдено тело бездомного, заявляет, что человек не обращался за медицинской помощью. Кроме того, правоохранители говорят, что его тело не имело признаков насильственной смерти.

Дежурный врач Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Петр Кваснецький рассказал Громадському, что по информации его коллег, которые 13 января были на смене, мужчина за помощью медиков не обращался.

«То, что пишут о нас в этом случае — это фикция. У нас есть услуга «самообращение», когда человек обращается не к скорой помощи, а лично, тем более, если это неотложное состояние, мы обязательно предоставляем эту помощь», — заявил врач.

«Но из-за того, что у нас здесь нет охраны, у нас тут проходной двор, сюда заходят все, и бездомных очень много. Они днем приходят под больницу, собирают деньги, а в помещении, бывает, распивают спиртные напитки и иногда ведут себя агрессивно. Иногда врачи боятся спускаться на первый этаж. Мой коллега передал, что за эту ночь было 18 бездомных, а бывает и больше», — добавил он.

Кроме того, Роман Тремсин, заместитель начальника Деснянского управления полиции в комментарии сообщил, что оснований считать, что причина смерти носит насильственных характер нет, как и нет оснований утверждать, что этот человек нуждался в неотложной медицинской помощи.

«Информация, что необходимая медпомощь ему не была оказана на настоящее время не подтверждена. До результатов вскрытия следствие считает, что причина смерти — это или переохлаждение, или хроническая болезнь, или следствие систематического употребления алкоголя, но причина смерти не носит криминальный характер», — заявил он.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по выводам которой будет установлена причина смерти.

Тремсин добавил, что по информации полиции, к правоохранителям через обнаружено тело бездомного обратился именно персонал больницы.

Вместе с тем, по факту происшествия начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Медики, которые прибыли на место события, осмотрели тело погибшего. По итогам осмотра, было отмечено, что мужчине было 40-45 лет. При нем не было никаких документов.

Видимых признаков насильственной смерти также не было найдено.

Напомним, 13 января портал dtp.kiev.ua сообщил, что в Киеве на улице Братиславской под стенами больницы скорой помощи умер бездомный, которого отказались лечить.

Сообщалось, что мужчина с травмами от избиения пришел в больницу. Но через некоторое время его мертвое тело заметили около стены больницы.