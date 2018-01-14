Водитель львовского трамвая стала известным блогером (видео)

Львовская водитель трамвая Лидия Филипчук уже четыре года снимает клипы о своей работе в трамвайном депо, про веселых пассажиров, животных на улицах и водителей-нарушителей и выкладывает их на YouTube.

Как сообщает 24 канал, она мечтает о популярности и тысячах подписчиков, но уже сейчас является знаменитостью среди водителей. Ведь в ее объектив попадает каждый автомобилист, который препятствует движению трамвая номер два.

Ежедневно телефон Лидии Филипчук ловит различные кадры: трамвай с его интерьером, интересные события во Львове или просто красивая архитектура. Затем женщина выкладывает их в свой блог на YouTube. Говорит: чаще всего в объектив попадают водители-нарушители.

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На видео снимает женщина и рассказы о своей, на первый взгляд, обычной работе.

Идея снимать видео за рулем пришла к пани Лидии спонтанно – после подаренного друзьями фотоаппарата. Впоследствии приобрела себе смартфон. И теперь пользуется только им.

"Ну, зарегистрировалась в социальных сетях, в YouTube создала свой канал, и последние три-четыре года, я уже и забыла, у меня где-то до 2 тысяч публикаций", – отметила блогер.

Сама же Лидия Филипчук мечтает о не менее ста тысячах подписчиков на ютубе. Для них она уже научилась накладывать музыку на видео. Но хочет создавать еще и почти-кино про "Депо" и водителей-нарушителей, о животных и веселых пассажирах.