В центре Киева закрывается фестиваль "НеоГод на Софии"

13 и 14 января киевлян и гостей города ждет праздничная программа в рамках закрытия культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии-2018". Об этом сообщают организаторы мероприятия – этнокультурный проект "Folk Ukraine".

В рамках мероприятия 13 января с 17:00 до 22:00 состоится праздничный концерт с участием современных украинских групп на Софийской площади, передает пресс-служба КГГА.

Читайте такжеКуда пойти в Киеве на Новый год: основные локации столицы

Предусмотрены выступления группы, которая создает современную музыку с элементами традиционной песни и этно-рока "The Doox", группы "Brunettes Shoot Blondes", играющая в жанре инди-поп, украинского певца OSADCHUK, ансамбля "KoloYolo" и других исполнителей.

14 января с 18:00 до 21:00 все желающие смогут насладиться выступлением Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Также предусмотрено множество развлечений на Владимирском проезде и Михайловской площади.