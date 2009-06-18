Если не переписать контракты с Россией, Нафтогаз окажется в долговой яме?

Исправить угрожающую ситуацию с финансовым состоянием НАК «Нафтогаз Украины» без внесения изменений в контракты, заключенные из ОАО «Газпром» на поставки и транзит природного газа невозможно. Сокрытие угрожающей ситуации, в которой оказался «Нафтогаз Украины», за счет доходов будущих периодов, а также высокий темп наращивания задолженности перед НАК лишает ее перспектив выхода из неудовлетворительного финансового состояния в 2010 году. А несбалансированность финансовых потоков компании уже в 2009 году приведет к возникновению дефицита в объеме 27,3 млрд. грн. при отсутствии реальных источников его покрытия. Такие выводы содержатся в анализе реального состояния украинской экономики главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента.

В частности специалисты СП утверждают, что уже полученные авансовые платежи от Газпрома превышают годовой объем выручки от транзита, утвержденный финансовым планом Компании. А расчеты за импортированный газ, по их данным, обеспечиваются за счет заемных средств и полученного аванса от Газпрома за транзит.

Объем обязательств Нафтогаза только за 3 месяца 2009 года увеличился на 17,8 млрд. гривен. В то же время объемы задолженности по кредитам почти не имеют тенденции к уменьшению, а наоборот краткосрочные кредиты частично рефинансируются в долгосрочные. Полностью объем заимствованных средств составляет 44,5% от общего объема обязательств.

В 2009 году операционная деятельность НАК «Нафтогаз», по подсчетам авторов анализа, потребует дополнительных расходов в размере 81,9 млрд. грн. (в том числе на закупку газа для закачивания к ПХГ - 47,1 млрд. грн., на погашение кредитов - 13,3 млрд. грн., на оплату таможенного НДС и рассроченных в 2008 году налогов - 9,4 млрд. грн.), при том, что дополнительные источники обеспечат поступление лишь 55,1 млрд. гривен. Следовательно непокрытый дефицит компании будет составлять 27,3 млрд. грн.