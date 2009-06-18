Дефицит мужчин в Украине - 3,6 миллиона

На 1 января 2009 года количество постоянного населения Украины составило 45 млн. 963,359 тыс. (на 1 января 2008 года – 46 млн. 192,3 тыс., на 1 мая 2009 года – 45 млн. 881,048 тыс. человек).

При этом количество женщин превышало количество мужчин на 3 млн. 593,495 тыс. человек - 24 млн. 778,427 тыс. женщин против 21 млн. 184,932 тыс. мужчин.

Об этом сообщает на официальном сайте Государственный комитет статистики.

По данным Госкомстата, количество городского населения на 1 января составляло 31 млн. 331,587 тыс. человек (на 1 января 2008 года – 31 млн. 413,1 тыс., на 1 мая 2009 года – 31 млн. 294,756 тыс.), в т. ч. мужчин – 14 млн. 349,742 тыс., женщин – 16 млн. 981,845 тыс.; сельского населения – 14 млн. 631,772 тыс. человек (на 1 января 2008 года – 14 млн. 779,2 тыс., на 1 мая 2009 года – 14 млн. 586,292 тыс.), мужчины – 6 млн. 835,190 тыс., женщины – 7 млн. 796,582 тыс.

Что касается разделения по возрасту, то на 1 января 2009 года в Украине проживало 16 млн. 932,683 тыс. человек в возрасте до 30 лет (мужчины – 8 млн. 656,028 тыс., женщины – 8 млн. 276,655 тыс.), от 30 до 60 – 19 млн. 658,319 тыс. человек (мужчины – 9 млн. 236,771 тыс., женщины – 10 млн. 421, 485 тыс.), от 60 до 99 – 9 млн. 370,932 тыс. человек (мужчины – 3 млн. 291,846 тыс., женщины – 6 млн. 079,086 тыс.).

Также сообщается, что на 1 января возраст 1 тыс. 425 украинцев превышал 100 лет, в т. ч. мужчин – 287 и женщин – 1138.

Количество украинцев в трудоспособном возрасте на 1 января 2009 года составляло 27 млн. 846,901 тыс. человек, в т. ч. мужчины – 14 млн. 296,866 тыс., женщины – 13 млн. 550,035 тыс.

По информации Госкомстата, по состоянию на 1 января 2009 года средний возраст украинца составлял 40,1 года, в частности мужчин – 37,3 года, женщин – 42,5 года. Самой "молодой" областью Украины являлась Закарпатская обл., где средний возраст жителей – 36,2 года (мужчин – 34,3 года, женщин – 38 лет). Самый большой средний возраст населения зафиксирован в Черниговской обл. – 42,7 года, при этом мужчин – 39,2 года, женщин – 45,7 года.

Средний возраст жителей столицы Украины – 38,6 лет (мужчин – 36,5 года, женщин - 40,4 года).

Также сообщается, что средний возраст городского жителя – 39,7 года (мужчин – 37,2 года, женщин – 41,9 года), жителей сельской местности – 40,8 года (мужчин – 37,6 года, женщин – 43,6 года).