В Хмельницкой области в камере для фруктов нашли два трупа
09:52, 20 ноября 2006Общество
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Проводится расследование
В пгт. Черный Остров Хмельницкой области на территории складов для хранения фруктов в герметической камере без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, информация об обнаружении мужчин поступила в Главное управление МЧС в Хмельницкой области 19 ноября в 20.20.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Хмельницкой области.
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