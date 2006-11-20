В Хмельницкой области в камере для фруктов нашли два трупа

В пгт. Черный Остров Хмельницкой области на территории складов для хранения фруктов в герметической камере без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, информация об обнаружении мужчин поступила в Главное управление МЧС в Хмельницкой области 19 ноября в 20.20.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Хмельницкой области.