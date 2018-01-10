В Одессе националисты наклейками предостерегли посетителей храмов УПЦ МП от "вируса русского мира"

В Одессе проукраинские активисты обклеили храмы УПЦ Московского патриархата листовками со словами: «Осторожно, Московский патриархат!», с указанием расстояния до столицы Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил экс-лидер одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко.

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«В Одессе группа неравнодушных граждан посетили ряд филиалов ФСБ, маскирующихся под храмы УПЦ МП и видоизменили внешний вид при входе в них. Для информирования одесситов были расклеены наклейки, указывающие принадлежность учреждений и расстояние в главное управление ФСБ (МП) в г. Москве, РФ. Осторожно! Московский патриархат убивает!», - написал Стерненко.

Он подчеркивает, что «посещение зданий указанной структуры может привести к вате головного мозга».

«Будьте внимательны и осторожны при общении с вербовочными агентами, выдающими себя за священников - среди них много носителей вируса русского мира», - предупреждает активист.

Напомним, вечером 8 января члены организации С14 блокировали въезд в Киево–Печерскую лавру. После этого они заявили, что следующие их акции будут более масштабными и более длительными, возможно, в формате блокады.