В Киеве пикетируют Киево-Печерскую Лавру (фото, видео)

В Киеве националисты проводят акцию у въезда в Киево-Печерскую Лавру.

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Об этом сообщается на странице общественной организации «С14» в социальной сети Facebook.

Участники акции держат плакат с надписью: «ФСБ вон из Лавры». Митингующие протестуют против отказа священников Украинской православной церкви Московского патриархата отпевать погибших на Донбассе украинских бойцов и граждан, которых крестили не в храмах УПЦ МП.