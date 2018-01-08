В Киеве пикетируют Киево-Печерскую Лавру (фото, видео)
17:55, 08 января 2018Общество
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Митингующие протестуют против отказа священников УПЦ МП отпевать погибших украинских бойцов и граждан, которых крестили не в храмах УПЦ МП.
В Киеве националисты пикетируют Киево-Печерскую Лавру / фото facebook/c14news
В Киеве националисты проводят акцию у въезда в Киево-Печерскую Лавру.
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Об этом сообщается на странице общественной организации «С14» в социальной сети Facebook.
Участники акции держат плакат с надписью: «ФСБ вон из Лавры». Митингующие протестуют против отказа священников Украинской православной церкви Московского патриархата отпевать погибших на Донбассе украинских бойцов и граждан, которых крестили не в храмах УПЦ МП.
Протест активистов под Киево-Печерской лаврой закончился дракой
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