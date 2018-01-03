Астролог рассказал, когда возможен распад РФ

Астролог Влад Росс сообщил, что критический период для Российской Федерации начнется уже в феврале этого года.

При этом частичный распад возможен, но не раньше 2025 года, отметил астролог на чате в «Главреде».

"Очень критический период начинается для России как раз в феврале ... Экономический кризис, коллапс, Сатурн в Козероге до начала 2021 года приведет Россию в экономическую стагнацию - денег не хватит", - отметил Росс.

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Он также добавил, что в будущем возможен и частичный распад страны. По его мнению, причиной этого может стать слишком долгое правление одного человека, как в свое время произошло с СССР.

«Путин правит уже 18 лет. И это ведет к расколу страны в дальнейшем. Скорее всего, северокавказские республики отделятся от России - тот же Дагестан, Чечня, также Татарстан и Башкирия", - добавил астролог.

Как сообщал УНИАН, астролог Влад Росс считает, что потепление отношений между Украиной и РФ возможно с 2021 года.