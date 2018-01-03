Астролог назвал дату возможного потепления отношений между Украиной и РФ

Известный астролог Влад Росс считает, что потепление отношений между Украиной и Российской Федерацией возможно с 2021 года.

С этого времени начнется демократизация России, сообщает Главред.

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"Потепление укр-рос отношений возможно будет при вхождении Юпитера в зодиакальный знак Водолея. Юпитер — это теплая планета. А начнет это происходить с 2021 года", — отметил собеседник.

По словам астролога, в РФ скоро похоронят советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина (его тело находится в центре Москвы в Мавзолее — Ред.). "Потому что это вполне возможно при вхождении Сатурна в Козерог, что произошло 20 декабря (2017-го), а это случается раз в 30-60 лет…", — отметил аналитик.

"В последний раз, когда это происходило, был разоблачен культ Сталина (диктатор СССР Иосиф Сталин — Ред.), и он был вынесен из Мавзолея. Сатурн в Козероге будет находиться до декабря 2020 года. И пока Ленина не вынесут из Мавзолея, у России не будет будущего, и она не станет демократической страной", — утверждает астролог.