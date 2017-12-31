Украинские города начали праздновать Новый 2018 год (видео)

В регионах Украины начались массовые мероприятия по случаю встречи Нового года. Наиболее многолюдно в крупных городах, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеКитай встретил Новый год – в Гонконге запустили праздничные салюты (фото)

В Харькове гуляния проходят на центральной площади, где установлена самая высокая елка Украины, а также в парке Горького, который имеет славу лучшего в стране "диснейленда". Жители города провожают год весело, лакомятся вкусностями, развлекаются и ждут концерта, который должен начаться в 23:00 часа.

На Приморском бульваре в Одессе не менее людно, ведь там работает ярмарка, люди покупают вкусные блюда и развлекаются. Одесса вошла в тройку городов, где украинцы больше всего хотят встречать Новый год, поэтому почти все гостиницы и съемные квартиры забронированы - на праздники Одесса ждет 30 тысяч гостей. Погода сделала всем подарок, потому что днем была просто рекордная жара как для конца декабря – почти 10 градусов тепла.

Еще больше туристов ожидает Львов – там планируют принять на праздники не менее 50 тысяч гостей. Основным местом празднования будет площадь перед Оперным театром, где в полночь начнется масштабное 3D-мапинг-шоу в сопровождении этно и фолк групп. Уже сейчас на полную кипят праздничные эмоции – рождественской ярмаркой гуляет множество людей. Город просто сияет огнями, возле ратуши уже стоит рождественский вертеп.

Как сообщал УНИАН, публичную безопасность и порядок в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 8 тысяч полицейских и 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины.