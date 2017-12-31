Новогодняя ночь в Украине: на улицы выйдут более 10 тысяч правоохранителей

В новогоднюю ночь безопасность и порядок в Украине будут гарантировать более 10 тыс. правоохранителей.

Читайте такжеВ Киеве в новогоднюю ночь работа метрополитена и наземного транспорта будет продлена на три часа

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Личный состав полиции в государстве переведен на усиленный вариант несения службы. По имеющейся информации, массовые мероприятия по случаю празднования Нового года пройдут на территории 722 населенных пунктов. Ориентировочно участие в мероприятиях примут более 1,6 млн граждан. Публичную безопасность и порядок в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 8 тысяч полицейских и 2 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве на службу заступили почти 1,5 тыс. правоохранителей, среди которых взрывотехники и кинологи.

Вся информация о ситуации в регионах и инцидентов поступает и обрабатывается в ситуационном центре, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств.