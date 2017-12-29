Наступает год Желтой Земляной Собаки: традиции и советы, как встретить 2018-ый (видео)

16:04, 29 декабря 2017
Общество
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Встречать 2018-ый год следует в кругу родных и близких, потому что собака обожает находиться рядом с людьми, которых она любит.

2018-ый год по восточному календарю - это год Собаки / фото УНИАН

Уже совсем скоро наступит Новый 2018-ый год. По восточному календарю, это год Желтой Земляной Собаки. Предлагаем несколько примет и советов по поводу встречи Нового года.

Специалисты по фэн-шуй советуют одеть в новогоднюю ночь что-то желтое или коричневое. Мол, желтый цвет и его оттенки избавляют от стрессов и притягивают позитив. Встречать 2018-ый год следует в кругу родных и близких, потому что собака обожает находиться рядом с людьми, которых она любит.

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В новогоднюю ночь не стоит оставаться одному – собака не любит одиночества. Неожиданных гостей в Новый год нужно принять гостеприимно и радостно. Плохой прием может разозлить символ года, и тогда 2018-ый пройдет в ссорах. Если же у вас дома есть собака, обязательно побалуйте ее лаской и лакомством в новогоднюю ночь.

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Новость в сюжете: Празднование Нового года 2018
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