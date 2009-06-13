Кабмин выделил Волыни $2 млн. из резервного фонда

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 17,2 млн. грн. для ликвидации последствий урагана в пяти районах Волынской области.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

Заместитель министра финансов Владимир МАТВЕЙЧУК уточнил, что из 17,2 млн. грн. на частичное возмещение ущерба гражданам планируется выделить 6,2 млн. грн., на восстановление бюджетных учреждений – 6 млн. грн., а на частичное возмещение ущерба сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам – 5 млн. грн.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уточнила, что выплата компенсаций за потерю жилья, имущества и подсобных хозяйств будет осуществляться по трем категориям.

По ее словам, к первой категории пострадавших отнесены граждане, у которых полностью уничтожены дом, имущество и подсобное хозяйство.

«Эти люди получат 25 тыс. грн. аванса, а затем мы из расчета 3 тыс. 850 грн. за каждый квадратный метр будем за государственный счет строить полностью дом и отдавать семье», - уточнила она.

Глава правительства отметила, что ко второй категории отнесены семьи, в домах которых полностью уничтожены крыши, а к третьей категории – семьи, дома которых повреждены частично.

«Семьи второй категории получат компенсацию в размере 10 тыс. грн., а третьей категории – 3 тыс. грн. При этом выплата компенсаций второй и третьей категориям пострадавших будет одноразовой», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, компенсации также получат семьи, у которых в результате урагана пострадали только приусадебные участки.

По словам премьера, такие компенсации будут выплачиваться из расчета 50 грн. за каждую сотку, но при этом общая площадь посевов не должна превышать 30 соток.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, компенсацию на уровне 500 грн. получат семьи, у которых оказались поврежденными подсобные помещения.

При этом она подчеркнула, что такие выплаты будут осуществляться на основе актов обследования пострадавших объектов.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в результате стихийного бедствия - дождя с градом и шквалистых порывов ветра пострадали Камень-Каширский, Любешивский, Любомльский, Ратнивский и Шацкий районы Волынской области. Был отключен от электричества 61 населенный пункт, повреждены 35 ЛЭП 10 кВ, 1161 дом и хозяйственные постройки в 15 населенных пунктах.

Обломками крыш были травмированы три человека, они с травмами госпитализированы.

Кабинет министров создал оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия, который возглавила премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО.