Шеф-редактора программы выгнали с Нового канала из-за «Пропало все!»

12 июня Владимир Павлюк по просьбе руководства написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности шеф-редактора информационной программы «Репортер» Нового канала. Информацию, полученную «Телекритикой» из собственных источников, подтвердил сам господин Павлюк. Сегодня коллективу будет представлен Михаил Шаманов в качестве исполняющего обязанности шеф-редактора «Репортера».

«У нас с руководством канала разное виденье того, что произошло у нас в эфире», - объяснил господин Павлюк.

По информации Телекритики, Владимира Павлюка уволили за показ неофициальной записи заявления Юлии Тимошенко со словами «Пропало все!», взятой из Интернета, в программе «Репортер» 8 июня.

«Да. Синхрон вышел в понедельник. Разговор с руководством был долгим и нудным. Меня попросили написать заявление и я его написал», - подтвердил Павлюк.

«Владимиру Павлюку изменило чувство меры», - прокомментировала увольнение шеф-редактора «Репортера» Ольга Балабан, руководитель пресс-службы Нового. Госпожа Балабан подтверждает, что поводом для освобождения был синхрон премьер-министра «Пропало все!», но отрицает какое-либо политическое давление на канал.

«В серьезных информационных программах нельзя использовать синхроны из интернета. Мы этого не приветствуем даже в развлекательных программах. Тем более в этом случае это не было никоим образом информационно мотивировано», - объяснила госпожа Балабан позицию канала.

О дальнейших планах Владимир Павлюк говорит: дети и поиск работы. «Меня очень порадовало, что в последний день моей работы мы имели долю 19,7%. Это рекорд, такой доли "Репортер" никогда не имел. Я называю это прощальным подарком моего коллектива мне», - добавил он.