Депутаты из ЕЦ хотят знать, как считали новую квартплату в Киеве

Народные депутаты Василий ПЕТЁВКА и Оксана БИЛОЗИР направили обращение к и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александру МЕЛЬНИЧЕНКО о проведении проверки экономического обоснования повышения с 1 июня 2009 года тарифов на тепловую энергию, коммунальные услуги, центральное отопление и снабжение горячей воды для населения Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, это обращение зачитал сегодня на пленарном заседании председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня в Киеве вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и квартплату.