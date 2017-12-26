Можно прожить полноценную жизнь и без них: Тина Кароль рассказала, зачем нужны мужчины

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая в 2017 году стала "Певицей года" в Украине, считает, что лучше жить без мужчины, чем с "мужчиной-якорем". Об этом она рассказала в откровенном интервью Harper's Bazaar Ukraine.

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"Как девочка, я понимаю, что нужен (мужчина). Но, общаясь с женщинами взрослее и мудрее, замечаю, что можно прожить полноценную жизнь и без него", - отметила певица.

Она подчеркнула, что все зависит от мужчины. "Если мужчина – опора, то да – с таким обретаешь еще большую силу, но если он обуза – теряешь себя. Жизнь с мужчиной-"якорем" невыносима. Прощай, игра! Прощай, молодость!", - уверена Кароль.

Артистка добавила, что это не только мужчин касается. "Это касается и женщин. Партнеры должны вдохновлять друг друга, а не обрезать крылья, как бы банально это сейчас ни прозвучало. Для чего нужен мужчина? Чтобы направлять женщину, но не управлять ею. Для здоровья – психологического и физического", - шутя добавила она.

Напомним, что муж Тины Кароль и отец ее ребенка Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года после полутора лет борьбы с раком желудка. Певица живет одна, много работает и воспитывает сына.