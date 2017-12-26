Волонтеры просят харьковчан приносить в госпиталь новогодние украшения
14:39, 26 декабря 2017Общество
283
Таким образом волонтеры хотят создать новогоднее настроение у бойцов АТО, которые лечатся в госпитале.
Волонтеры хотят создать праздничное настроение бойцам АТО в госпитале / Facebook Folk Ukraine
Для создания праздничного настроения у бойцов, пациентов Военно-медицинского клинического цента Северного региона, волонтеры «Сестра милосердия АТО/ Харьков» планируют украсить палаты новогодними украшениями.
Читайте такжеКо Дню Вооруженных сил Украины харьковский военный госпиталь получил помощь от компании "Здоровье"На своей странице в соцсети Facebook волонтеры просят харьковчан приносить в госпиталь елочные игрушки, гирлянды и другие новогодние украшения.
Кроме этого, по словам волонтеров, бойцы обрадуются самым простым угощениям: салу, колбасе, селедке, фруктам и сладостям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter