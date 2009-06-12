Комиссия по отравлению Ющенко заявляет о грубых нарушениях

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления в 2004 году кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО будет обращаться к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с предложением всесторонне изучить целесообразность пребывания Николая ГОЛОМШИ в должности заместителя генпрокурора.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ВСК.

В частности, в комиссии утверждают о наличии у нее документов, которые свидетельствуют о грубых нарушениях закона руководителем следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры, занимающейся расследованием уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО, старшим следователем по особо важным делам Галиной КЛИМОВИЧ.

По данным ВСК, вопреки требованиям статьи 8 Закона «Об оперативно-разыскной деятельности», Г.КЛИМОВИЧ и ее следственная группа “на основании сфальсифицированных данных в течение длительного периода брала разрешения на негласное проникновение в жилье, служебные кабинеты, на прослушивание телефонов и применение других технических средств по ряду известных политиков, депутатов, руководства Генпрокуратуры и руководителей отдельных структурных подразделений главного управление по расследованию особо важных дел».

Вместе с тем следственная комиссия выражает сомнение относительно возможности объективного служебного расследования Генпрокуратурой этих фактов нарушения закона следственно-оперативной группой под руководством Г.КЛИМОВИЧ из-за заангажированности прокурорского надзора.

В частности, отметили в ВСК, прокурорский надзор за досудебным следствием, контроль и руководство следователями, которые расследуют уголовное дело об отравлении В.ЮЩЕНКО, осуществляет лично заместитель генерального прокурора М.ГОЛОМША.

В то же время в следственной комиссии заявили, что имеют документы, которые свидетельствуют о невозможности лично М.ГОЛОМШИ или его подчиненных осуществить объективную проверку фактов нарушений закона, поскольку “действия подчиненных Николая ГОЛОМШИ, которые по закону должны осуществлять прокурорский надзор, или действия их родственников, имеют признаки уголовных преступлений”.

В связи с вышеуказанным парламентская ВСК отмечает необходимость установления действенного прокурорского надзора за расследованием резонансного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО и будет инициировать увольнение М.ГОЛОМШИ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта ВР создала ВСК по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО. Председателем ВСК избран народный депутат от Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражал убеждение, что эта парламентская Временная следственная комиссия не поможет в расследовании дела о его отравлении.