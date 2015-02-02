МВД задержало 13 "титушек", избивавших активистов Евромайдана

Об этом на своей странице в соцсети написал глава МВД Арсен Аваков. Как сообщил министр, по состоянию на 31 января, в рамках следствия задержаны 13 активных участников тех событий из числа так называемых "титушек". "С ними проведены следственные действия в рамках криминального производства, двое – арестованы на основании решения суда, один задержан на основании ст. 208 Уголовного кодекса и ожидает решения суда по определению меры пресечения", сообщил Арсен Аваков.

Читайте такжеМВД изъяло оружие, которым расстреливали активистов Евромайдана

Как отметил министр, относительно остальных десяти лиц их процессуальный статус будет определяться следствием Генпрокуратуры после проведения экспертиз по изъятому оружию, боеприпасам, холодному оружию и иных приспособлений для нанесения телесных повреждений. "Скажу осторожно - список особ, попадающих под наши санкции - далеко не исчерпан. Все арестованные и задержанные "титушки" дали признательные показания относительно своего участия в избиениях активистов Майдана и организаторов этих акций. Более того, они назвали следствию имена "титушек", которые вели прицельную стрельбу по протестующим, которые ранее были неизвестны", - сообщил министр.

По информации главы МВД, некоторые из установленных лиц, согласно их показаниям, кроме убийства журналиста Веремия, участвовали в избиениях активистов Майдана и силовым акциям с использованием огнестрельного оружия в отношении участников протестных акций 18 февраля 2014 года в Мариинском парке и на Софиевской площади. "Сегодня нами определена структура организации, координации и использования отрядов "титушек"", - написал Арсен Аваков.

"По состоянию на 1 февраля, все организаторы этой структуры установлены, и эти лица объявлены в розыск", - сообщил министр, добавив, что руководство среднего звена также установлено и в отношении этих граждан проводятся следственные действия.

"Более того практически формируется пофамильная база данных привлекаемых к неправомерным действиям рядовых "титушек". В том числе и благодаря оказавшимся в распоряжении следствия архивов Партии Регионов с офиса партии на Липской", - отметил глава МВД.

"В ближайшие дни по разрешению ГПУ в рамках процессуально допустимых возможностей будет дана информация по ряду других эпизодов по преступлениям на Майдане", - подытожил Арсен Аваков.