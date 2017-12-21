В Житомире 12 граждан наградили орденами, званиями и знаками отличия

Сегодня в Житомире 12 жителей области получили ордена, почетные звания и отличия. Как передает корреспондент УНИАН, отличия в начале сессии областного совета вручили награжденным председатель облгосадминистрации Игорь Гундич и председатель областного совета Владимир Ширма.

Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА обсудил с послом Казахстана направления деятельности и бизнес-проекты (фото)Так, за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм указом президента Украины Орден «За заслуги» ІІІ степени получили Николай Бородавка - тракторист частной агрофирмы «Ерчики» Попельнянского района и Черняховский поселковый председатель Иван Бабицкий.

Также жители области получили почетные звания:

«Заслуженный артист Украины» – директор коммунального учреждения фольклорного национального обряда «Родослав» и художественный руководитель группы «Кредо» (Житомир) Александр Зайченко;

«Заслуженный работник образования» – методист украинского языка и литературы научно-методического центра управления образования Житомирского городского совета Лариса Вербило и директор КУ «Довбыська специализированная школа-интернат» Вадим Романчук;

«Заслуженный работник культуры» – заместитель директора по учебно-воспитательной работе отделения школы искусств Новоград-Волынского Елена Белявская и начальник отдела культуры и туризма Ружинской РГА Алексей Хитрый;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» – заведующая кафедрой растениеводства Житомирського агроэкологического университета Вера Мойсеенко, директор частной агрофирмы «Тетерев» Любарского района Сергей Лепетюк, начальник управления агропромышленного развития Новоград-Волынской РГА Василий Ткачук и учредитель ЧСП «Батькивщина» Ружинского района Игорь Сторожев;

Кроме этого, грамотой Житомирского совета наградили золотого призера Чемпионата Украины по смешанным единоборствам спортсменку Дарью Самчик.