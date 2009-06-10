Завтра в Киеве - дождь, гроза и жара

Завтра, 11 июня, на территории Украины сохранится преимущественно сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях облачная погода с прояснениями, грозовые дожди, местами сильные, град, шквалы 17-22 м/с; температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в Карпатах ночью около 10°, днем 13-18°.

На остальной территории без осадков, только в Винницкой и Житомирской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-20°, днем 28-33°, на юге и востоке местами 34-36°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 28-33°, в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.