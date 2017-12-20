В Одессе открыт крупнейший в Украине центр по борьбе со смертельной болезнью

В Одессе открыт крупнейший в Украине Центр гемодиализа. Новое медучреждение будет специализироваться на лечении почечной недостаточности. Создание центра было инициировано главой Одесской областной госадминистрации Максимом Степановым.

«Почечная недостаточность – смертельная болезнь, если вовремя не обеспечить пациента лечением. В Одесской области каждый второй больной с таким диагнозом умирал, - сообщил Максим Степанов. – Открытие Центра гемодиализа решит проблему очереди за диализом в Одесской области на 100%».

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По данным департамента здравоохранения Одесской ОГА, в Одесской области в заместительной терапии на хроническую почечную недостаточность нуждаются около 700 пациентов. По состоянию на 1 декабря 2017 года получали гемодиализ 246 человек. Еще 134 человека находились в очереди в связи с дефицитом мест.

При почечной недостаточности организм теряет способность фильтровать кровь от токсических веществ, без оказания медицинской помощи это приводит к смерти.