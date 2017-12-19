В Одессе торжественно открыли главную новогоднюю елку города

В центре Одессы сегодня торжественно открыли главную новогоднюю ель города. Как передает корреспондент УНИАН, сотни людей собрались на Думской площади, возле здания мэрии, где установлена основная городская елка.

Читайте такжеСладкий рекорд: в Одессе построили сказочный пряничный городок из 300 домов (видео)Торжества начались примерно в 16.00.

Высота елки, которую венчает звезда, составляет 20 метров, ширина – 9 метров. Как уточнили в пресс-службе мэрии, новогоднее дерево состоит из металлического каркаса и искусственной хвои из итальянского сырья. Основное украшение состоит из гирлянд и дюролайта (прозрачного шнура с расположенными внутри светодиодами), общая протяженность которых составляет около 4-х километров. Сто тысяч светодиодов светятся тремя основными цветами: зеленым, синим и золотистым (тепло-белым).

Также на площади сотрудники коммунального предприятия «Одесгорсвет» установили сказочный городок животных. В их числе из огоньков светодиодной ленты создан символ наступающего года – собака и два резвящихся щенка. Рядом с новогодней елкой установлены светодиодные цифры – 2018, высота которых – несколько метров. Они же являются своего рода входом в городок животных. Рядом с мэрий - светодиодный фонтан.

Сейчас на Думской площади звучит праздничная музыка, детям раздают сладости.

Центральные улицы Одессы также наряжены в новогодние гирлянды. Еловые растяжки украшают улицы Пушкинскую и Дерибасовскую, в праздничные огни «одеты» здания Одесского горсовета, аллея вдоль Приморского бульвара и Городской сад, светящимися перетяжками украшены площадь Екатерининская - от памятника Основателя Одессы до памятника Дюку де Ришелье и переулка Чайковского.

Кроме того, еще 15-метровая ель установлена на Дерибасовской. Она состоит из 400 живых сосен, дерево украшено гирляндами.