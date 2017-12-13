В центре Одессы завтра откроют "город пряничных сказок"

В центре Одессы в рамках празднования Нового года и Рождества 14 декабря установят «город пряничных сказок», который простоит до 14 января 2018 года.

Читайте такжеВ Украине вступил в силу закон о выходном на католическое РождествоКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

По ее словам, экспозиция развернется на Приморском бульваре - возле памятника Дюку де Ришелье, данный проект реализуется в Одессе впервые.

«Это всегда очень уютное, теплое, радостное место, где, кроме пряничной выставки, фотозон, появится возможность попробовать и шоколад, который будет литься рекой, и всякие пробники одесских пряников. Этот проект по заказу города выполняет Оксана Бубликова (известный кондитер - УНИАН)», - сообщила Маркова.

Она отметила, что в рамках «города пряничных сказок» готовится три масштабных проекта. В частности, 19 декабря, в День Святого Николая, на Думской площади будет представлен 18-метровый 3D-пряник - «Город, в котором сбываются мечты»,

24 декабря презентуют специальный пряничный торт, который будет демонстрировать развитие Одессы. Уже в январе, к православному Рождеству, представят прянично-шоколадный торт в украинском национальном формате «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все три огромных кондитерских изделия после презентации разрежут и раздадут присутствующим.

Кроме того, 19 декабря будут представлены 3 тыс. пряников «одесское сердце в тельняшке». В этот же день на Думской площади возле здания мэрии откроют основную елку города. Празднование Нового года состоится возле мэрии в ночь с 31 декабря на 1 января. Ведущие будут стилизованы под украинских гетманов.

Предполагается, что на Новый год в Одессу приедут более 30 тыс. туристов.

Специальная программа в декабре-январе ожидает детей-сирот, детей переселенцев и воинов АТО.