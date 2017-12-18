Из-за митинга Саакашвили из Мариинского парка пропадет новогодняя локация

Из-за митинга в поддержку лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, который проходит в Мариинском парке в Киеве, КГГА пришлось перенести одну из столичных новогодних локаций.

Об этом на брифинге в КГГА сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

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«Исходя из вопросов безопасности, мы перенесли локацию вместе с Печерской РГА из Мариинского парка. Все мы в прошлом году получили очень много положительных отзывов от детей и родителей, которые попали в «Городок Санты», который располагался в прошлом году в Мариинском парке. Надеялись в этом году продолжить, но политическая ситуация нам не позволила, поэтому «Городок Санты» перемещается, исходя из вопросов безопасности, на Печерскую площадь», - отметила Попова.

Также она добавила, что в Киеве праздничные мероприятия также будут проходить на Певчем Поле, Контрактовой площади, где в этом году установили самое большое в Украине колесо обозрения, и конечно, у главной новогодней елки страны - на Софийской площади.

Как сообщал УНИАН, главную новогоднюю елку страны уже украсили праздничными фонариками и гирляндами.