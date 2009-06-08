Завтра в Украине - жара
13:14, 08 июня 2009Общество
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Местами кратковременные дожди, грозы
Завтра, 9 июня, на территории Украины сохранится жаркая и дождливая погода.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-17°, на юге и востоке до 20°; днем в западных и северных областях 23-29°, на остальной территории 28-34°.
В Киеве и Киевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью по области 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.
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