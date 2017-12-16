Из-за угроз Durex отменила выставку в Киеве, посвященную женскому оргазму

Компания Durex отменила выставку "Искусство женского оргазма", которая должна была в субботу, 16 декабря, открыться в Киеве, из-за угроз.

Об этом сообщается на странице организаторов выставки в Facebook.

"Мы с большой радостью ожидали вас завтра на открытии выставки "Искусство женского оргазма" в комплексе "Торонто-Киев". Но, к сожалению, нам пришлось принять сложное решение и отменить 7-дневную выставку из-за серьезных угроз насилия, связанных с этим мероприятием. Durex гордо выступает за распространение безопасного секса и получения удовольствия, но мы не можем поставить под угрозу безопасность наших потребителей и наших людей", - говорится в сообщении.

В компании пообещали и дальше сотрудничать с художниками и демонстрировать их работы.

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Как сообщало издание bit.ua, в рамках выставки "Искусство женского оргазма" планировалось представить картины, скульптуры, фотографии, росписи на тарелках, посвященные интимной теме женского оргазма.

В выставке должны были принять участие более 15 современных украинских художников, которые с разных сторон исследуют женственность, сексуальность, любовь и наслаждение.

По данным издания, Durex провел исследование, результаты которого показали, что 2/3 женщин не всегда испытывают оргазм во время секса. При этом женское удовольствие часто воспринимается как что-то второстепенное по сравнению с мужским. В связи с этим бренд Durex и решил организовать экспозицию.