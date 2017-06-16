В Киеве открылась выставка истории моды независимой Украины (фоторепортаж)

15 июня в Мыстецком Арсенале состоялось открытие выставки "IN PROGRESS. Дресс-код Украины эпохи Независимости".

По словам организаторов, на выставке посетители смогут проследить историю украинской моды времен независимой Украины.

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Среди экспонатов - 200 моделей одежды, арт-объекты авангардной моды высотой 4 метра, инаугурационное платье первой леди Марины Порошенко, сценические наряды звезд украинской поп-эстрады, а также модели с показов в Париже, Милане, Нью-Йорке, Флоренции и Далласе.

Как сообщал УНИАН, также в Киеве в PinchukArtCentre начинает работу выставка современного искусства "Хрупкое состояние", в рамках которой свои работы представят такие известные художники, как Марина Абрамович, Ай Вэйвэй, Дуглас Гордон, Карлос Мотти, Оскар Мурильо, Сантьяго Сьерре, Бартелеми Тогу, Ян Фабр, Урс Фишер и Дэмиен Херст.