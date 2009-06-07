Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных, а днем местами и в центральных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории без осадков.

Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, на юге и востоке 27-32°.

В Киевской области - кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по области и в Киеве шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°, в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°.