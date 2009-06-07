Винский собрался наступать на ноги топливным трейдерам в Борисполе

В аэропорту «Борисполь» топливо продают четыре компании, но при этом не исключен сговор между ними, заявил в интервью газете «Зеркало недели» (№20(748), 6-12 июня) министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, на протяжении последнего года Минтранс занимался проблемой завышенных цен на топливо в аэропорту «Борисполь», но результат пока оставляет желать лучшего.

«Весь последний год мы занимались этой проблемой, пытаясь создать на этом рынке конкурентную среду. Сегодня там уже де-факто работает четыре компании, - сообщил И.ВИНСКИЙ. - Мы сегодня создали все механизмы, но, к сожалению, все игроки рынка держат высокую цену на топливо».

Отвечая на вопрос о том, почему цена на топливо по-прежнему остается высокой, И.ВИНСКИЙ не исключил возможности координации действий между компаниями-трейдерами.

«Есть такое понятие как сговор. Значит, будем запускать компании, которые работают за пределами Украины. При этом надо понимать, что разрушить существующую монополию, не наступив кому-то на ноги, невозможно», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в апреле оштрафовал в целом на 230 млн. грн. три топливные компании, которые занимаются реализацией топлива в аэропорту “Борисполь”, за необоснованное завышение его стоимости.

При этом Антимонопольный комитет возбудил дело обвинил в бездействии руководство Минтранссвязи относительно нарушений на рынке реализации авиатоплива в аэропорту «Борисполь».