В Черкасской области злоумышленник пытался поджечь церковь XVII века
11:18, 07 июня 2009Общество
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...Святого пророка Ильи
Вчера в 14.15 в селе Субботов Чигиринского района Черкасской области на территории исторического музея „Чигирин” в церковь Святого пророка Ильи вошел мужчина, облил шторы возле иконостаса легковоспламеняющимся веществом и поджег.
В результате пожара огнем частично повреждены иконостас и ковры, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
В 14.20 работники музея ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.
Подразделения Государственной пожарной охраны МЧС на гашение пожара не вызывали.
Злоумышленник задержан сотрудниками милиции. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Церковь была построена в 1653 году гетманом Богданом Хмельницким и является памятником архитектуры.
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