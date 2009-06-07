В Черкасской области злоумышленник пытался поджечь церковь XVII века

Вчера в 14.15 в селе Субботов Чигиринского района Черкасской области на территории исторического музея „Чигирин” в церковь Святого пророка Ильи вошел мужчина, облил шторы возле иконостаса легковоспламеняющимся веществом и поджег.

В результате пожара огнем частично повреждены иконостас и ковры, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

В 14.20 работники музея ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.

Подразделения Государственной пожарной охраны МЧС на гашение пожара не вызывали.

Злоумышленник задержан сотрудниками милиции. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Церковь была построена в 1653 году гетманом Богданом Хмельницким и является памятником архитектуры.