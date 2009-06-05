Кабмин отменил постановление о платных услугах для студентов

Кабинет министров на сегодняшнем экстренном заседании отменил ранее принятое постановление о платных услугах для студентов в высших учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

«Платные услуги отменили полностью», - сказал И.ВАКАРЧУК.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины принял 14 апреля 2009 года постановление №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины” (относительно расширения платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения).

В свою очередь Национальный студенческий союз направил первым лицам государства письма, которые подписали свыше 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения.

8 мая Тимошенко выразила возмущение "неправильной трактовкой", а и.о. министра финансов Игорь Уманский пояснил, что логика решения заключалась не в том, чтобы позволить вузам брать деньги со студентов, а в том, чтобы позволить учебным заведениям зарабатывать, сдавая в аренду, например, территорию теннисных кортов в свободное от учебы время.