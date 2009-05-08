Тимошенко возмутило ее же разрешение «драть» со студентов три шкуры?

Кабинет Министров на внеочередном заседании принял решение отменить платные услуги для студентов в высших учебных заведениях. Такой проект решения был внесен лично Премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, сообщает правительственный портал. По ее словам, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения относительно разрешения для учебных заведений брать средства за дополнительные услуги: «Если он (студент) уже поступил, сдал экзамены, он учится – ну как можно, чтобы он на каждом шагу что-то платил? Это недопустимо», - заявила Юлия Тимошенко.

И.о. Министра финансов Игорь Уманский напомнил, что логика предыдущего правительственного решения заключалась не в том, чтобы позволить вузам брать деньги со студентов, а в том, чтобы позволить учебным заведениям зарабатывать, сдавая в аренду, например, территорию теннисных кортов в свободное от учебы время.

Постановление об отмене платных услуг для студентов должно быть подписано премьер-министром Юлией Тимошенко и министром образования и науки Иваном Вакарчуком, сообщает правительственный Интернет-ресурс.

Напомним, что скандально известное постановление правительства № 369 от 14 апреля в 2009 г., с жалобой на которую студенческие организации дошли до Ющенко, появилось на правительственном портале именно за подписью Юлии Тимошенко. Этот документ, содержащий перечень платных услуг, которые могут предоставляться вузами, и до сих пор можно найти на официальном сайте правительства.

Кстати, наиболее скандальные пункты, такие как плата за “сдачу студентами экзаменов и зачетов при ликвидации академической задолженности, возникшей во время проведения основной сессии, и в случае их перевода из одного высшего учебного заведения в другое — академической задолженности, которая возникла в результате отличий в учебных планах”, и платные услуги “связанные с подготовкой к защите диссертаций на получение научной степени кандидата или доктора наук и ее проведением” до сих пор остаются в тексте документа. Как и подпись премьера под ним...